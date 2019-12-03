2019-12-03T13:38:14+03:00
Происшествия

В Воронеже девушка хотела починить компьютер, а в итоге «подарила» его мошеннику

А заодно заплатила ему восемь тысяч рублей
Юрий КОЗЛОВ
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Незнакомцам лучше свой компьютер не доверять!Незнакомцам лучше свой компьютер не доверять!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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27-летняя девушка из Воронежа обратилась за помощью к сотрудникам отдела полиции № 1. Она рассказала стражам порядка, что в сентябре списалась в соцсети с мужчиной, который предложил ей починить компьютер. Девушка согласилась. Молодой человек пришел к ней домой, забрал системный блок и 8 тысяч рублей за услуги и перестал отвечать на звонки. Девушка пыталась связаться с ним в течение месяца и только после этого пошла в полицию.

Стражи порядка задержали по подозрению в преступлении 26-летнего воронежца. В отделе полиции он признал свою вину и заявил, что системный блок продал, а полученные от девушки деньги потратил.

- По части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. До суда его отпустили под подписку о невыезде, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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