2019-12-03T14:03:33+03:00
Звезды

В Воронеже Егор Крид обнимался с поклонницей

Артист вытащил зрительницу с плакатом из толпы на сцену
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

2 декабря Егор Крид собрал в Event-Hall около 1500 поклонников. Артист вышел на сцену с подвешенной на перевязи рукой. Накануне на съемках нового клипа Love Is певец сломал палец.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Сорян, но сегодня так. Устал держать руку. Кто-то написал мне «До свадьбы заживет», - подмигнул Крид девчонкам в танцпартере.

В начале концерта артист выдал сет из семи композиций – «Холостяк», «Не могу», «Зажигалки», «Детка, я влюблен», «Так мало осталось нормальных девчат», «Если ты меня не любишь», «Мама, я схожу с ума». Между песнями фанатки кричали из танцпартера «Я тебя люблю».

Второй сет артист начал с композиции «Берегу», в ответ девчонки кричали уже не поодиночке, а хором «Мы тебя любим». В ответ кумир подарил им «Папину дочку» и «Что скажет мама». Зал превратился в звездное небо от фонариков смартфонов. А потом вдруг посреди композиции Крид стал звать охранников! Певец высмотрел в толпе девчушку, выше всех тянувшую вверх руку с плакатом "Подари объятия". Фанатку вытащили на сцену прямо через ограждение танцпартера. И песню Крид допел с ней вдвоем. Поклонница засмущалась, когда кумир приобнял ее за плечо, а уж когда обнял по-настоящему, вообще потеряла дар речи.

Егор Крид обнимается с воронежской поклонницей..Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

После блока из песен «Где ты, где я», «Часики», «Миллион алых роз», «Потрачу» артист пофилософствовал на тему влюбленных пар. После этого музыканты пригласили зрителей в отрыв под «Грустную песню», «Цвет настроения черный» и «Гучи». Вскочили даже те, кто сидел в креслах.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- В преддверии нового года давайте вспомним все, что было замечательного, плохое не надо вспоминать. Проведите классно Новый год, желаю, чтобы вы отметили его как следует! А у меня в этом месяце должно выйти аж три клипа и новая песня – лирика, как вы и ждали! – в это время девчонки перешли на визг от восторга. – А пока оторвитесь на миллиард процентов на другую новую песню. – Когда ж палец пройдет? Я не думал, что это так больно. Хорошо хоть пережить боль помогает ваша любовь.

Когда заиграла Love is весь зал поднял вверх листочки с сердечками и надписями Love is you. А на финальной «Сердцеедке» в зрителей выстрелили из пушек золотыми конфетти.

Егор Крид в Воронеже.Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области дошло до суда дело об аварии двух автобусов, где погибли пять человек
Банк УРАЛСИБ начал работу через платформу Транзит 2.0 Национального расчетного депозитария
Елочные базары-2019 в Воронеже: где купить елку на Новый год
В Воронежской области столкнулись три грузовика и «Лада»
Официально: в ДТП с автобусом на воронежской трассе пострадали 17 человек
Алексей Чумаков выступит на губернаторском балу для воронежской элиты за 1,3 млн рублей
В Воронеже пройдет Рождественский фестиваль
В Воронежской области девушка наняла помощником по хозяйству опытного вора и лишилась машины
Жители воронежского дома не могут добиться от УК нормального отопления
Новый вид мошенничества в Воронежской области: после "начисления" бонусных баллов с карт исчезают деньги
В Воронеже девушка хотела починить компьютер, а в итоге «подарила» его мошеннику
В Воронеже единственный в стране черный самолет назвали именем Героя России Романа Филипова
СМИ: вице-мэр Воронежа может уйти на работу в областное правительство
Воронежцев шокировал труп мужчины, стоящий на переходе у областной больницы № 1
Воронежскому сенатору Сергею Лукину вручили Орден Дружбы
Под Воронежем автоледи сбила мужчину на «зебре»
День жестянщика в Воронеже: 7 аварий и 7-балльные пробки