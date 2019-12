В Воронеже Егор Крид обнимался с поклонницей

СЕГОДНЯ 12:16 2019-12-03T14:03:33+03:00

Изменить размер текста: A A

2 декабря Егор Крид собрал в Event-Hall около 1500 поклонников. Артист вышел на сцену с подвешенной на перевязи рукой. Накануне на съемках нового клипа Love Is певец сломал палец.

- Сорян, но сегодня так. Устал держать руку. Кто-то написал мне «До свадьбы заживет», - подмигнул Крид девчонкам в танцпартере.

В начале концерта артист выдал сет из семи композиций – «Холостяк», «Не могу», «Зажигалки», «Детка, я влюблен», «Так мало осталось нормальных девчат», «Если ты меня не любишь», «Мама, я схожу с ума». Между песнями фанатки кричали из танцпартера «Я тебя люблю».

Второй сет артист начал с композиции «Берегу», в ответ девчонки кричали уже не поодиночке, а хором «Мы тебя любим». В ответ кумир подарил им «Папину дочку» и «Что скажет мама». Зал превратился в звездное небо от фонариков смартфонов. А потом вдруг посреди композиции Крид стал звать охранников! Певец высмотрел в толпе девчушку, выше всех тянувшую вверх руку с плакатом "Подари объятия". Фанатку вытащили на сцену прямо через ограждение танцпартера. И песню Крид допел с ней вдвоем. Поклонница засмущалась, когда кумир приобнял ее за плечо, а уж когда обнял по-настоящему, вообще потеряла дар речи.

Поделиться видео </> x HTML-код Егор Крид обнимается с воронежской поклонницей..Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

После блока из песен «Где ты, где я», «Часики», «Миллион алых роз», «Потрачу» артист пофилософствовал на тему влюбленных пар. После этого музыканты пригласили зрителей в отрыв под «Грустную песню», «Цвет настроения черный» и «Гучи». Вскочили даже те, кто сидел в креслах.

- В преддверии нового года давайте вспомним все, что было замечательного, плохое не надо вспоминать. Проведите классно Новый год, желаю, чтобы вы отметили его как следует! А у меня в этом месяце должно выйти аж три клипа и новая песня – лирика, как вы и ждали! – в это время девчонки перешли на визг от восторга. – А пока оторвитесь на миллиард процентов на другую новую песню. – Когда ж палец пройдет? Я не думал, что это так больно. Хорошо хоть пережить боль помогает ваша любовь.

Когда заиграла Love is весь зал поднял вверх листочки с сердечками и надписями Love is you. А на финальной «Сердцеедке» в зрителей выстрелили из пушек золотыми конфетти.

Поделиться видео </> x HTML-код Егор Крид в Воронеже.Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU