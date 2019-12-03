В Воронеже единственный в стране черный самолет назвали именем Героя России Романа Филипова

СЕГОДНЯ 12:00 2019-12-03T12:11:57+03:00

Имя летчика нанесли на борт черного лайнера. Фото: со страницы воронежского аэропорта в Фейсбуке.

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В воронежском аэропорту сообщили о первом рейсе единственного в России черного самолета. Лайнер осуществляет чартерные рейсы. 30 ноября он отправился в воздушный путь в Москву. Самолету присвоили имя Героя России Романа Филипова.

Напомним, наш земляк погиб 3 февраля 2018 года в Сирии. Его самолет сбили, Филипов оказался в окружении террористов. С криком «Это вам за пацанов!» он взорвал гранату, когда бандиты подошли поближе. Роману Филипову посмертно присвоили звание Героя России. Его похоронили на Аллее Славы Коминтерновского кладбища.

- Мы будем рассказывать о героическом поступке Романа Филипова везде, где будет приземляться наш черный лайнер, то есть, по всему миру. Многие у нас – бывшие офицеры, поэтому решение было принято единогласно, - рассказали в авиакомпании, которой принадлежит самолет.

В планах компании – разместить в салоне самолета брошюры с биографией и описанием подвига Романа Филипова.

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ИСТОЧНИК KP.RU