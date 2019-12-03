Воронежцев шокировал труп мужчины, стоящий на переходе у областной больницы № 1

СЕГОДНЯ 10:43 2019-12-03T11:44:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 1 декабря, около девяти часов вечера люди, шедшие через мост у областной больницы № 1, увидели мужчину, неподвижно стоящего, опершись на перила. Подойдя поближе, они ужаснулись. Мужчина был мертв.

После вызова оперативных служб выяснением причин смерти занялись сотрудники регионального Следственного комитета. В одежде не нашли документов, личность умершего пока неизвестна. Видимых следов повреждений на теле нет. В Следственном комитете, в частности, выясняют, являлся ли мужчина пациентом областной больницы или просто проходил по мосту, когда его настигла смерть.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU