2019-12-03T11:44:41+03:00
Происшествия

Воронежцев шокировал труп мужчины, стоящий на переходе у областной больницы № 1

Личность умершего выясняют
Юрий КОЗЛОВ
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Сотрудники Следственного комитета устанавливают личность погибшего.Сотрудники Следственного комитета устанавливают личность погибшего.Фото: Асхат БАРДЫНОВ
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В воскресенье, 1 декабря, около девяти часов вечера люди, шедшие через мост у областной больницы № 1, увидели мужчину, неподвижно стоящего, опершись на перила. Подойдя поближе, они ужаснулись. Мужчина был мертв.

После вызова оперативных служб выяснением причин смерти занялись сотрудники регионального Следственного комитета. В одежде не нашли документов, личность умершего пока неизвестна. Видимых следов повреждений на теле нет. В Следственном комитете, в частности, выясняют, являлся ли мужчина пациентом областной больницы или просто проходил по мосту, когда его настигла смерть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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