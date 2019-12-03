День жестянщика в Воронеже: 7 аварий и 7-балльные пробки

СЕГОДНЯ 09:39 2019-12-03T09:40:13+03:00

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Утро 3 декабря для воронежских водителей выдалось суровым. Впрочем, как и предполагалось. Снегопад ведь для нашего трафика – стихийное бедствие!

Сервис Яндекс.Пробки выдает информацию о семи авариях на улицах города: на улице Шишкова, на подъезде к Хользунова, на Остужевском кольце, на улице Лебедева, на Петровской набережной и на подъезде к проспекту Патриотов, а также недалеко от пересечения улицы Ломоносова с Московским проспектом. В результате сейчас очень затруднено движение на Московском проспекте, улице Плехановской и отдельных участках проспекта Революции на правом берегу. На Левом те же проблемы у Остужевского кольца. Скорость машин в этих местах не превышает 5 км/час. Пробки на данный момент оценивают в 7 баллов.

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ИСТОЧНИК KP.RU