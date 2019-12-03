В Воронеже открыли проезд у моста ВОГРЭС

СЕГОДНЯ 09:20 2019-12-03T09:21:19+03:00

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Одним поводом для пробки у моста ВОГРЭС стало меньше. Напомним, затор возник в субботу, 30 ноября, из-за того, что разрыли дорогу недалеко от магазина «Би-би» на Ленинском проспекте, 4, на подъезде к переправе. Аварию на сетях, из-за которой и появилась эта яма, обещали устранить к утру 2 декабря, однако работы затянулись до вечера.

- Около 17 часов после ликвидации аварии разрытый участок закопали и положили на нем асфальт, - рассказали в пресс-службе «Воронежсинтезкаучука» (работы выполняли специалисты этого предприятия – Ред.). – Дорогу открыли, оставили только участок размером 8 на 5 метров на средней полосе. Как раз в этом месте положили новый асфальт, а так как трафик с левого берега в этом месте очень оживленный, были опасения, что новое покрытие быстро повредят. Но уже к утру 3 декабря асфальт должен был подсохнуть (тем более, что температура была ниже нуля), и планировали убрать и это ограждение.

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ИСТОЧНИК KP.RU