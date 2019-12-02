В Воронеже на городском маршруте №54 появятся новые низкопольные автобусы
В ближайшие дни на воронежском маршруте №54 (Юго-Западный рынок - школа № 95) выйдут на работу два новых ПАЗа с низкопольной задней площадкой для маломобильных групп пассажиров. Ранее низкопольная «ГАЗель» уже появилась на маршруте №125.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, перевозчики приобретают новый транспорт соответствии с новыми требованиями, которые вступят в силу в феврале 2020 года. Некоторые фирмы начали досрочно обновлять автопарк в надежде иметь преимущество при участии в будущем конкурсе на организацию пассажирских перевозок.
Напомним, по планам мэрии, в ближайшие три года транспортные предприятия будут обязаны приобрести более 950 автобусов.
ИСТОЧНИК KP.RU