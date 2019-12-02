В Воронеже на городском маршруте №54 появятся новые низкопольные автобусы

СЕГОДНЯ 19:09 2019-12-02T19:09:26+03:00

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В ближайшие дни на воронежском маршруте №54 (Юго-Западный рынок - школа № 95) выйдут на работу два новых ПАЗа с низкопольной задней площадкой для маломобильных групп пассажиров. Ранее низкопольная «ГАЗель» уже появилась на маршруте №125.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, перевозчики приобретают новый транспорт соответствии с новыми требованиями, которые вступят в силу в феврале 2020 года. Некоторые фирмы начали досрочно обновлять автопарк в надежде иметь преимущество при участии в будущем конкурсе на организацию пассажирских перевозок.

Напомним, по планам мэрии, в ближайшие три года транспортные предприятия будут обязаны приобрести более 950 автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU