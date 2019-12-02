Мошенники поймали воронежца на желании получить бонусы за пользование банковской картой

СЕГОДНЯ 18:55 2019-12-02T18:55:36+03:00

После сообщения «сотруднику банка» персональных данных со счета исчезли 14 тысяч рублей

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39-лентний житель Ленинского района Воронежа попался на новую уловку мошенников. Получив на свой мобильный телефон звонок от «сотрудника банка», сообщившего радостную весть о начислении бонусов за пользование картой, мужчина потерял бдительность. Собеседник предложил перевести деньги на счет с помощью нескольких операций. Для их проведения потребовалось сообщить персональные данные. После этого со счета потерпевшего пропали 14 тысяч рублей.

По заявлению потерпевшего в полиции возбудили уголовное дело и начали поиски лиц, причастных к совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU