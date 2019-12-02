2019-12-02T20:03:49+03:00
Общество

Нашествие мышей грозит воронежцам вспышкой геморрагической лихорадки

Главный санитарный врач области распорядился усилить борьбу с грызунами
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Татьяны Черниковойфото Татьяны ЧерниковойФото: из архива «КП»
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По данным регионального управления Роспотребнадзора, за 10 месяцев 2019 года в области зарегистрировали 61 случай геморрагической лихорадки с почечным синдромом, в 11 районах и Воронеже. Главными распространителями заболевания являются мыши. По итогам обследования, в шести районах области и в областном центре отмечаются эпизоотии – эпидемии среди полевок. При том, что численность мышей осенью 2019 года оставалась высокой, как и минувшим летом. Такая ситуация может обернутся эпидемией ГЛПС, как это произошло в соседней Саратовской области.

Учитывая напряженную обстановку, главный государственный санитарный врач Воронежской области выпустил постановление, в котором распорядился усилить борьбу с грызунами в селах и городах: ликвидировать свалки, провести инвентаризацию заброшенного жилья, провести обработку от грызунов учреждений социального профиля. А врачам подготовится к диагностике и лечению мышиной лихорадки.

Напомним, симптомы ГЛПС легко спутать с обычным ОРВИ, рост которых как раз отмечается зимой и весной. Заражение происходит при непосредственном контакте с грызунами или зараженными ими предметами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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