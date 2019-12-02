2019-12-02T17:17:10+03:00
Общество

Воронежцам помогут определить факторы риска хронических заболеваний

Горожане смогут бесплатно проверить свое здоровье
Олег ИВАНОВ
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3 декабря с 12.00 до 15.00 специалисты проведут комплексные обследования в рамках празднования Международного дня инвалидов и областного межведомственного проекта «Живи долго!».

- На базе КДЦ «Шинник» (г. Воронеж, ул.Ростовская, 39) врачи проведут пульсоксиметрию и ЭКГ, измерят внутриглазное и артериальное давление, а также рост, вес и индекс массы тела. Также на мероприятии можно будет определить свою группу здоровья и факторы риска развития хронических заболеваний. В перечень скрининговых мероприятий обязательно будет включена стоматоскопия – оптический метод визуализации патологических изменений слизистой оболочки полости рта, - сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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