2019-12-02T19:08:35+03:00
Общество

Губернатор Воронежской области завел себе страницу в соцсети «ВКонтакте»

Александр Гусев решил наладить конструктивный диалог с жителями региона
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев завел личную страницу в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщили в пресс-службе правительства в понедельник, 2 декабря.

Глава региона решил таким образом продолжить тренд на информационную открытость. К нему в друзья теперь могут добавиться все желающие. При этом он подчеркнул, что соцсети стали по-настоящему живыми, интерактивными и полезными площадками для диалога.

- Мне важно услышать обратную связь от воронежцев и здесь, поэтому рассчитываю на результативное общение. А задачей-максимум вижу поиск реальных решений по проблемам, которые будут выводить задачи для региональной власти с частного на системный уровень, - отметил Александр Гусев.

В пресс-службе облправительства также объяснили, почему именно эта медиаплатформа стала площадкой для налаживания «конструктивного диалога». Дело в том, что «ВКонтакте» - на сегодняшний день самая представленная по аудитории соцсеть в нашем регионе. Но в ближайшее время глава региона заведет личные аккаунты и в других популярных соцсетях - «Одноклассниках», Instagram и Facebook .

ИСТОЧНИК KP.RU

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