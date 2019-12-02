2019-12-02T16:47:01+03:00
Происшествия

В Воронежской области парень отсудил у друга детства 200 тысяч рублей за травму в игре 8 лет назад

Молодой человек снова подал в суд и требовал три миллиона компенсации
Юлия ДИДЕНКО
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Новохоперский райсуд вынес приговор парню, который покалечил друга во время детской игры восемь лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе суда в понедельник, 2 декабря.

Так, в 2011 году ребята катались на велосипедах в парке. Дети решили сыграть в опасную игру, в которой надо было сталкиваться друг с другом. Они сначала разгонялись, а затем врезались. Одно из таких ДТП закончилось печально. 10-летний мальчик влетел в 13-летнего друга. У школьника диагностировали закрытый косой винтообразный перелом верхней средней трети бедра правой ноги со смещением, а также разрыв седалищного нерва. Травму квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Мама пострадавшего ребенка обратилась в полицию. Правоохранители подтвердили, что в действиях мальчика усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Но в возбуждении уголовного дела ей отказали из-за того, что школьник не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

Через восемь лет уже подросший пострадавший парень снова пошел в суд. Он подал иск на бывшего товарища и его родителей. С них он требовал три миллиона компенсации материального и морального вреда. Но суд пошел ему на встречу лишь частично и взыскал с виновных 200 тысяч рублей. В остальной части заявленных требований отказал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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