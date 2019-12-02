2019-12-02T17:47:15+03:00
Спорт

Воронежский «Буран» выигрывал у ангарского «Ермака» 2:0, а в итоге продул 2:5

«Ураганные» снова подсели к середине матча
Юрий КОЗЛОВ
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Матч в Ангарске (это юг Иркутской области) «Буран» начал за здравие. На 18 минуте Владислав Червоненко открыл счет, а на 25-й Александр Чиглинцев забросил вторую шайбу.

Хозяев неудачное развитие событий не смутило, и они принялись за дело всерьез. На 28 минуте Семен Кокуев свел преимущество «Бурана» до минимума, а на 36-й Александр Шикун счет сравнял.

Едва начался третий период, как Артем Воробьев вывел «Ермак» вперед. «Буран» ринулся в атаку, но моменты не использовал. Все сомнения в исходе игры снял Александр Дельнов, оказавшийся первым на добивании отскочившей от вратаря «ураганных» Даниила Исаева шайбы – 2:4. «Буран» снял вратаря, но добился только того, что получил пятый гол в пустые ворота. на табло отметился другой Воробьев - Иван.

После этого матча «Буран» занимает 26 место, количество набранных очков уже три матча как замерло на отметке 27. Похоже, о плей-офф стоит забыть. Ситуация, когда сосланные из Ярославля хоккеисты мелькают туда и обратно с калейдоскопической быстротой стабильности явно не способствует. А когда, по утверждению главного тренера «Бурана» Михаила Бирюкова. игроков забирают среди ночи перед матчем на выезде, становится понятно, что шефство клуба на Волге немногим лучше предыдущего – динамовского.

Впереди у «ураганных» 5 декабря игра с «Югрой» из Ханты-Мансийска, идущей на пятом месте. Очков у северян почти вдвое больше, чем у воронежцев, - 46. Матч начнется в 17.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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