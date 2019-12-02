В Воронежской области для детей откроют «IT-куб»

СЕГОДНЯ 15:51 2019-12-02T15:51:25+03:00

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Сегодня на планерке в правительстве области руководитель регионального департамента образования, науки и молодежной политики Олег Мосолов отчитался о том, что уже сделано в рамках нацпроекта «Образование» в этом году и рассказал о планах на следующий.

Так, в 2020 году в селе Ямное Рамонского района откроется школа на 1,1 тыс. мест и обновят материально-техническую базу двух интернатов для 240 обучающихся.

- В текущем году открываются детский технопарк «Кванториум» на 800 детей в Россоши и Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи в Воронеже, рассчитанный на 400 мест. В 2020 году - и это будет сделано впервые - в Воронежской области за счет средств федерального бюджета будет создано около 4,5 тысяч новых мест в организациях дополнительного образования. Кроме этого, планируется создание центра цифрового образования «IT-куб» в Боброве. Здесь дети смогут осваивать профессии, связанные с IT-сферой, - рассказал Олег Мосолов.

ИСТОЧНИК KP.RU