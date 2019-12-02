Воронежцы могут получить госуслуги по жилью в электронном виде

СЕГОДНЯ 15:48 2019-12-02T15:48:52+03:00

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Управление экономики администрации города Воронежа напоминает, что жители могут получить муниципальные услуги, связанные с жильем, в электронном виде. Речь идет о признании помещения жилым, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. Сделать это можно на портале Воронежской области (www.govvrn.ru).

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ИСТОЧНИК KP.RU