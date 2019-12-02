Житель Воронежской области поджег гараж брата и тут же попался полицейским

СЕГОДНЯ 14:34 2019-12-02T14:34:50+03:00

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В ночь на 1 декабря в Богучаре загорелся гараж. Пожарные, приехавшие на вызов, отметили: похоже на поджог! Неизвестный недоброжелатель явно знал о том, что гараж утеплен особым материалом, который очень хорошо горит.

Недалеко от места пожара задержали 32-летнего мужчину - родного брата хозяина гаража. Как выяснилось, между родственниками давно установились тяжелые отношения.

- В ходе беседы с сотрудниками полиции подозреваемый отрицал свою причастность к поджогу, однако спустя непродолжительное время признался в содеянном, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

По статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" мужчине грозит до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU