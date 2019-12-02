Воронежскую область не скоро накроет 5G

СЕГОДНЯ 14:06 2019-12-02T14:24:54+03:00

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Сегодня на планерке в правительстве области губернатор Александр Гусев спросил у руководителя регионального департамента цифрового развития Дмитрия Проскурина, когда у нас начнет действовать пятое поколение мобильной связи?

- По развертыванию 5G никаких разговоров еще не идет на территории Российской Федерации? - спросил губернатор у Дмитрия Проскурина.

- Планируется пять городов, но мы в них не попадаем. У нас как раз Институт связи – один из разработчиков вот этого отечественного решения, - ответил тот.

- Ну, давайте тогда станем хотя бы шестым городом, нужно в эту программу стараться попадать во вторую волну, - настаивал глава региона.

Однако ответ докладчика надежду на 5G практически разбил:

- Александр Викторович, там критерий по большому счету один – это наличие частотного спектра. Но с учетом того, что мы являемся приграничным регионом, есть определенные вопросы с Минобороны.

НАША СПРАВКА

Технологии 5G обеспечивают более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G. Это повышает надежность мобильной связи и интернета, которую она предоставляет, увеличивает объем передачи данных и скорость в сети. При этом происходит меньший расход энергии батарей мобильных устройств.

ИСТОЧНИК KP.RU