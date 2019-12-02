В Воронежской области попойка закончилась ударом ножа

СЕГОДНЯ 13:24 2019-12-02T13:27:08+03:00

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Кажется, в России пора законодательно ограничивать употребление алкоголя в тех местах, где есть холодное оружие. В Лисках один собутыльник убил другого. Подробности рассказали в следственном управлении СК РФ по Воронежской области.

В частном доме (обстановка - на фото) выпивали 58-летний хозяин и 39-летний гость. После очередного стакана возникла ссора. Хозяин схватился за нож, ударил знакомого в грудь. Тот скончался на месте. Подозреваемого задержали. Следователи работают над закреплением доказательственной базы. За убийство ему грозит от шести до пятнадцати лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU