Воронежские следователи проводят проверку по факту найденной на тротуаре человеческой голове

СЕГОДНЯ 13:16 2019-12-02T13:18:26+03:00

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Воронежские следователи начали проверку по факту обнаружения тела мужчины на улице Машиностроителей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону в понедельник, 2 декабря.

Напомним, жители дома №20 сообщили о страшной находке в полицию после того, как бездомные собаки выкатили голову мужчины на тротуар. После в кустах у дома №18 нашли и тело погибшего. Оно было укрыто одеялами. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера. Вероятно, это был бездомный, который оборудовал себе там лежанку.

Сейчас следователи устанавливают личность погибшего и его возраст. Тело направили на экспертизу.

- Проводится весь комплекс мер, направленных на установление обстоятельств случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU