В Воронеже нашли мертвым двухмесячного ребенка

СЕГОДНЯ 13:10 2019-12-02T13:10:42+03:00

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В квартире одного из домов в Сомово обнаружено тело двухмесячного мальчика без признаков жизни. Об этом сообщают в следственном управлении СК РФ по Воронежской области. Оперативные службы получили вызов от 35-летней матери ребенка.

Видимых следов насильственной смерти при осмотре тела не нашли. Чтобы выяснить точную причину смерти, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Следователи изъяли медицинскую документацию. Ведется проверка жилья. По предварительным выводам, к смерти могло привести заболевание. Проверка продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU