Учительница из Воронежа выиграла в «Поле чудес» домашний кинотеатр

СЕГОДНЯ 12:41 2019-12-02T12:41:56+03:00

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Преподаватель информатики в лицее №5 Елена Нарзяева выиграла домашний кинотеатр в телеигре «Поле чудес» на федеральном канале. В эфир выпуск передачи вышел в минувшую пятницу, 29 ноября.

Горожанка привезла на шоу массу подарков с воронежской земли. Родственники женщины передали на передачу яблоки, тыкву и мед, а для ведущего Леонида Якубовича Елена приготовила головной убор пчеловода, в надежде на то, что он пополнит ряды пасечников. Она даже сама помогла ему примерить цветную шляпу с сеткой.

Елена была участником первой тройки игроков и уже после двух открытых букв без труда смогла отгадать название нового специалиста, которого экологические службы ввели в 19 веке.

В конце тура жительница Воронежа пригласила на сцену свою дочь, которая в составе творческого коллектива исполнила народную песню.

- Мне все это изначально виделось праздником. И я его ощутила. Поэтому что само по себе появление Леонида Аркадьевича несет в себе радужный посыл. И мы, конечно, очень воодушевились. Все. что здесь происходит, мне очень нравится. Очень счастлива. что мама меня видит в таком радостном настроении, ведь для нее очень важно, чтобы у меня все было хорошо, - отметила Елена.

В финале ведущий попросил угадать, что в бурятском народе взрослые запрещали детям делать с землей. Горожанке выпал сектор плюс, благодаря которому она открыла первую букву, а затем назвала все слово целиком. Оказывается, малышам нельзя было даже царапать землю.

Набранные очки местная жительница потратила на ноутбук и комплект постельного белья, а затем согласилась на супер игру. Женщина смогла назвать основное слово и получила домашний кинотеатр, а вот все остальные угадать не смогла, поэтому автомобиль остался в студии.

ИСТОЧНИК KP.RU