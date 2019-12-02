Стало известно, сколько воронежцев получают больше 100 тысяч рублей в месяц

СЕГОДНЯ 09:54 2019-12-02T09:54:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Аналитики "РИА Новости" составили рейтинг российских регионов по уровню зарплат. В лидерах - Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа и Москва. Воронежская область заняла 44-е место. (Соседняя Липецкая - 46-е, Белгородская - 55-е).

По данным аналитиков, доля работающих с заработком выше 100 тысяч рублей в месяц составляет у нас 2,4%. При этом тех, кто получает меньше 15 тысяч, куда больше - 16,6%. Медианная заработная плата в регионе составила 26,1 тысячу рублей. Наконец, самые распространенные заработки - от 17 до 38 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU