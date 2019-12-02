В Воронеже первая рабочая неделя декабря будет снежно-дождливой

СЕГОДНЯ 09:23 2019-12-02T09:24:21+03:00

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Готовьте утепленную непромокаемую обувь. На этой неделе погода не раз порадует воронежцев осадками. Причем, учитывая колебания температур, это будут то дождь, то снег.

По данным Воронежского гидрометеоцентра, сегодня, 2 декабря, будет малооблачно и без осадков. На термометре - 0. Ночью похолодает до -4. Завтра, 3 декабря, днем -2 и снег. Ночью осадки не прекратятся, но будет уже -6. Есть надежда, что снег не растает в ту же секунду, как выпадет.

В среду, 4 декабря, будет -3 днем и -5 ночью. Снег не прекратится. Будем надеяться, что коммунальные службы тоже изучают этот прогноз погоды. Четверг, 5 декабря, - довольно опасный день для всех, кто намерен выйти из дома. Скользко! 2 градуса тепла днем, 2 градуса мороза ночью, и постоянные дождь и снег.

Наконец, пятница должна пройти без осадков. На термометре - +2.

ИСТОЧНИК KP.RU