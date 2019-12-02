2019-12-02T08:03:03+03:00
Авто

На воронежской улице образовалась мощнейшая пробка

Скорость движения не превышает 3 км/ч
Станислав ШЕВЧЕНКО
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"Яндекс.Пробки"."Яндекс.Пробки".
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Общий уровень заторов в Воронеже по данным сервиса "Яндекс.Пробки" на 8.00 составляет 7 баллов. Не так уж страшно, не правда ли? Но скажите это тем, кто сегодня, 2 декабря, стоит на Новосибирской и Лебедева.

От улицы Саврасова до улицы Героев Стратосферы образовался мощнейший затор. Скорость движения не превышает 3 км/ч. Заодно стоит и Вогрэсовский мост по направлению на левый берег. Виной всему - дорожные работы на улице Лебедева.

В других районах - тоже несладко. Дежурно стоит Московский проспект на участке от улицы Хользунова до проспекта Труда. Серьезный затор - на улице Шишкова от Кораблинова до 45-й Стрелковой дивизии. Наконец, улица Машиностроителей стоит от Загородной до переезда на Холмистой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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