Воронежцам на 13 часов отключат горячую воду и отопление

1 Дек. 23:11 2019-12-01T23:12:27+03:00

- Ничего, киса, к трем часам дня будет и у нас тепло. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В понедельник, 2 декабря, в два часа ночи специалисты «Квадры» приступят к ликвидации повреждения на участке теплосети, относящемуся к котельной по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 79К. Завершить работы планируют только к 15.00.

Для части жителей улиц Богдана Хмельницкого, Артамонова, Маршала Одинцова, архитектора Троицкого, Суворова и Ленинского проспекта это означает, что в течение этих 13 часов у них не будет ни горячей воды, ни отопления.

Список домов, попавших под отключение:

улица Богдана Хмельницкого, №№ 9, 14Б, 15, 16а, 17, 18а, 18Б, 18г, 19а, 20/1, 20а, 22, 24, 26, 30а, 32а, 34, 42, 43, 44, 46, 46а, 46Б, 46в, 48, 50, 50а, 50Б, 51, 52, 54, 54а, 56, 56а, 56Б, 56 в, 56г, 56д, 57а, 58а, 59а, 61а, 63а, 64, 65а, 66, 67а, 68, 69а, 71а, 73, 75, 77

улица Артамонова, №№ 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 34, 34а, 36, 38, 38а, 38в, 40, 42

улица Маршала Одинцова, дома №№ 2, 4, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 21а, 23, 25, 27

улица архитектора Троицкого, №№ 3, 5, 8

Ленинский проспект, №№ 223, 227

улица Суворова, №№ 116, 116а.

ИСТОЧНИК KP.RU