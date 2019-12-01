2019-12-01T18:47:06+03:00
Общество

Под Воронежем на фото попало озеро с зеленым льдом

В нем несколько лет назад почти пропала вода
Юрий КОЗЛОВ
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Сосны и зеленый лед - сочетание редкой красоты.Сосны и зеленый лед - сочетание редкой красоты.Фото: Валерий БОБКИН
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Озеро Чистое на станции Графская в первые дни зимы представляет собой картину редкой красоты. Сосны на берегу и…зеленый лед.

Вот только это красота – знак нездоровья водоема. По словам местных жителей, в этом году (впрочем, как и последние лет пять) воды в озере было максимум по колено. А до этого, года примерно до 2014-го, в нем смело можно было купаться.

Рядом нет никакого вредного производства. Просто ключи, ручейки, питавшие озеро, внезапно иссякли. А позаботиться об их расчистке оказалось некому.

Колорита пейзажу придавал ненадолго выпавший снег. Фото: Валерий БОБКИН

Колорита пейзажу придавал ненадолго выпавший снег.Фото: Валерий БОБКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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