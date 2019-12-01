Под Воронежем на фото попало озеро с зеленым льдом

СЕГОДНЯ 18:46 2019-12-01T18:47:06+03:00

В нем несколько лет назад почти пропала вода

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Озеро Чистое на станции Графская в первые дни зимы представляет собой картину редкой красоты. Сосны на берегу и…зеленый лед.

Вот только это красота – знак нездоровья водоема. По словам местных жителей, в этом году (впрочем, как и последние лет пять) воды в озере было максимум по колено. А до этого, года примерно до 2014-го, в нем смело можно было купаться.

Рядом нет никакого вредного производства. Просто ключи, ручейки, питавшие озеро, внезапно иссякли. А позаботиться об их расчистке оказалось некому.

Колорита пейзажу придавал ненадолго выпавший снег.Фото: Валерий БОБКИН

ИСТОЧНИК KP.RU