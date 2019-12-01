2019-12-01T20:42:19+03:00
Происшествия

Очевидцы: в ТРЦ «Московский проспект» ребенку зажало ногу эскалатором

Инцидент случился вечером 30 ноября
Юрий КОЗЛОВ
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1 декабря эскалаторы работали нормально.1 декабря эскалаторы работали нормально.Фото: Юрий КОЗЛОВ
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В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили пост о том, что в субботу, 30 ноября, между 20.00 и 20.20 в ТРЦ «Московский проспект» ребенку зажало ногу эскалатором. Его анонимный автор заявил, что надеется, что все хорошо закончилось. И тут же получил отклики, в которых недоумевают, почему он сам не поспешил на помощь. В то же время Руслан Черных заявил, что все с ребенком хорошо, а вот его ботинок остался на эскалаторе. А в еще одном комментарии мужчина рассказал, что в тот же вечер спускался с третьего этажа после лестницы. Эскалатор, по его словам был выключен.

В торгово-развлекательном центре «Московский проспект» заявили, что об этом инциденте ничего не знают. В курсе может быть сотрудник, отвечающий за безопасность, но его на работе в момент нашего звонка не было – выходной. В воскресенье, 1 декабря, все эскалаторы в торговом центре работали в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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