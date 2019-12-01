В Воронежской области пропал седой мужчина с заплывшим левым глазом

СЕГОДНЯ 17:47 2019-12-01T17:47:20+03:00

Сергея Яковлева ушел из дома два дня назад. Куда после этого делся, непонятно. Фото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» объявили о начале поисков 52-летнего Сергея Яковлева. Мужчина ушел из дома на хуторе Голубая Криница Россошанского района 29 ноября и пропал.

Приметы Сергея Яковлева: на вид 50 лет, среднего телосложения, рост 175-180 сантиметров, седые волосы. Особая примета: частично заплывший левый глаз. Был одет в черную шубу, спортивные черные штаны, обут в черные резиновые сапоги. На голове была вязаная шапка. Опять же черная.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Сергей Яковлев, просят позвонить по телефону 8-960-131-97-08, 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU