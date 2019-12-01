В Воронеже поймали серийного дачного вора

СЕГОДНЯ 17:15 2019-12-01T17:20:00+03:00

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Верхнехавские полицейские задержали 36-летнего мужчину. Его подозревают в серии краж из дачных домиков.

Этим летом в Верхнехавском районе вор залезал на дачи в селе Грушино и в дом в поселке Вишневка. Он разбивал окна, забирался внутрь и забирал электроинструменты, телевизор, бытовую технику. А в поселке Вишневка он утащил велосипед. Часть украденных вещей он успел продать, часть хранил у себя.

- Мужчина более десяти раз был судим за аналогичные преступления. Наши сотрудники, осматривая места преступления, узнали характерный «почерк» краж, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. - Однако рецидивиста долго не могли задержать, так как у него не было постоянного места жительства. И все же его поймали у знакомых в Воронеже. Мужчина признал свою вину и показал, где спрятал часть похищенных вещей. По частям 2 и 3 статьи 158 УК РФ «Кража» ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU