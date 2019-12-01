В Воронеже женщина решила поиграть на бирже и отдала мошенникам больше миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:12 2019-12-01T15:21:20+03:00

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В субботу, 30 ноября, за помощью к сотрудникам городского отдела полиции № 5 обратилась 56-летняя женщина из Воронежа. Дама рассказала, что в начале ноября ей на мобильник позвонил незнакомец. Мужчина предложил поучаствовать в электронных торгах на бирже, обещал большой доход. Женщина согласилась.

Вскоре на электронную почту будущего «биржевого игрока» пришла ссылка, по которой якобы открывались все секреты работы финансиста. Несколько дней женщина общалась с аферистами по скайпу. За «консультации» они успели получить от нее более миллиона рублей. Когда поняли, что финансовые запасы «клиентки» подходят к концу, то перестали выходить на связь.

- По этому случаю возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража» (до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона). Всего 30 ноября было шесть случаев мошенничеств. Ущерб по ним составил более 1,2 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. – В очередной раз предостерегаем воронежцев от любых сделок с незнакомцами, в том числе и с представляющимися сотрудниками финансовых учреждений. Ни в коем случае нельзя разглашать посторонним свои персональные данные и тем более переводить деньги на сомнительные реквизиты.

ИСТОЧНИК KP.RU