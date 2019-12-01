Стало известно, как Воронежский заповедник будет работать в новогодние праздники

СЕГОДНЯ 11:29 2019-12-01T11:34:50+03:00

Заповедник все новогодние праздники будет работать до 17.00, за исключением 31 декабря, а также 1 и 7 января. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

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В Воронежском заповеднике сообщили, когда будут открыты в ближайшие новогодние праздники.

31 декабря в официальный рабочий день заповедник будет работать до 13.00. 1 и 7 января он будет закрыт. 2, 3 4, 5 и 6 января полюбоваться на красоты зимней черноземной природы можно будет с 9.00 до 17.00.

Напомним, обычный режим работы заповедника – с 9.00 до 18.00. 12.00 и 16.00 – фиксированное время для экскурсий.

ИСТОЧНИК KP.RU