2019-12-01T11:34:50+03:00
Общество

Стало известно, как Воронежский заповедник будет работать в новогодние праздники

1 и 7 января будут выходными
Юрий КОЗЛОВ
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Заповедник все новогодние праздники будет работать до 17.00, за исключением 31 декабря, а также 1 и 7 января.Заповедник все новогодние праздники будет работать до 17.00, за исключением 31 декабря, а также 1 и 7 января.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронежском заповеднике сообщили, когда будут открыты в ближайшие новогодние праздники.

31 декабря в официальный рабочий день заповедник будет работать до 13.00. 1 и 7 января он будет закрыт. 2, 3 4, 5 и 6 января полюбоваться на красоты зимней черноземной природы можно будет с 9.00 до 17.00.

Напомним, обычный режим работы заповедника – с 9.00 до 18.00. 12.00 и 16.00 – фиксированное время для экскурсий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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