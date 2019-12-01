Воронежский «Буран» потерпел разгром от красноярского «Сокола»

СЕГОДНЯ 09:22 2019-12-01T09:22:08+03:00

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В дебюте выездной встречи в Красноярске шла упорная борьба. Счет открыл «Буран» - шайбу забросил Беляев на 15 минуте. Вскоре хозяева ответили точным броском Вилкова. На 17 минуте счет стал ничейным.

Во втором периоде шайбы Чехова на 25 минуте и Мищенко в большинстве на 33-й склонили чашу весов в пользу «Сокола». Гол Князева в самом дебюте третьего периода, по сути, лишил «ураганных» шансов на очки в этом матче. А потом еще Вилков оформил разгром, заодно сделав дубль, - 1:5.

- Еще с прошлой игры для нас наступили тяжелые времена, видимо, мы находимся не в лучшем физическом состоянии, - сказал после матча главный тренер «Бурана» Михаил Бирюков. - Конечно, тяжело быть клубом-донором который год, скажем так. Вот и сейчас у нас забрали двух игроков. Мы готовились, наигрывали какие-то сочетания, поэтому в быстром режиме пришлось все перекраивать. У нас молодая команда и присутствует нестабильность. Будем искать пути, чтобы выйти из этой непростой ситуации.

«Буран» после этой игры занимает 25 место с 27 очками. Впереди 2 декабря матч с ангарским «Ермаком». Игра начнется в 14.30 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU