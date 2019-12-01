2019-12-01T09:22:08+03:00
Спорт

Воронежский «Буран» потерпел разгром от красноярского «Сокола»

«Ураганные» боролись на равных только в первом периоде
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
В этом матче "ураганные" не удержали "соколов".В этом матче "ураганные" не удержали "соколов".Фото: с сайта ХК «Буран»
Изменить размер текста:

В дебюте выездной встречи в Красноярске шла упорная борьба. Счет открыл «Буран» - шайбу забросил Беляев на 15 минуте. Вскоре хозяева ответили точным броском Вилкова. На 17 минуте счет стал ничейным.

Во втором периоде шайбы Чехова на 25 минуте и Мищенко в большинстве на 33-й склонили чашу весов в пользу «Сокола». Гол Князева в самом дебюте третьего периода, по сути, лишил «ураганных» шансов на очки в этом матче. А потом еще Вилков оформил разгром, заодно сделав дубль, - 1:5.

- Еще с прошлой игры для нас наступили тяжелые времена, видимо, мы находимся не в лучшем физическом состоянии, - сказал после матча главный тренер «Бурана» Михаил Бирюков. - Конечно, тяжело быть клубом-донором который год, скажем так. Вот и сейчас у нас забрали двух игроков. Мы готовились, наигрывали какие-то сочетания, поэтому в быстром режиме пришлось все перекраивать. У нас молодая команда и присутствует нестабильность. Будем искать пути, чтобы выйти из этой непростой ситуации.

«Буран» после этой игры занимает 25 место с 27 очками. Впереди 2 декабря матч с ангарским «Ермаком». Игра начнется в 14.30 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24