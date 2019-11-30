2019-11-30T17:29:49+03:00
Происшествия

В Воронеже возле поликлиники нашли разложившийся труп мужчины

Его голову на дорогу выкатили бездомные собаки
Юлия ДИДЕНКО
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Причину смерти установят специалисты.Причину смерти установят специалисты.Фото: Юрий КОЗЛОВ
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В Воронеже на улице Машиностроителей нашли разложившийся труп мужчины. Об этом в редакцию «КП» сообщили очевидцы. Они рассказали, что обезглавленное тело в кустах обнаружили после того, как голову выкатили на тротуар бездомные собаки.

Жуткую находку обнаружили во дворе дома. Рядом с ним находится поликлиника №11. Также там есть и детская площадка. Горожане говорят о том, что тело могло пролежать там не одну неделю. Причину смерти устанавливают специалисты.

В пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области информацию пока не подтвердили, но и не опровергли. Более подробную информацию пообещали сообщить в понедельник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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