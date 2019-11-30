2019-11-30T19:31:20+03:00
Происшествия

В Воронеже мужчина вынес из квартиры пенсионерки телефон и бытовую технику

В дом к женщине вор пробрался, взломав замок
Юлия ДИДЕНКО
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Ущерб оценили в 20 тысяч рублей.Ущерб оценили в 20 тысяч рублей.Фото: Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже поймали мужчину, который ограбил 73-летнюю бабушку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 30 ноября.

Накануне в полицию обратилась пенсионерка. Она рассказала, что из ее квартиры вор вынес бытовую технику и мобильный телефон. Ущерб оценили в 20 тысяч рублей. Правоохранители выяснили, что неизвестный пробрался в дом, взломав замок на двери.

Через время полицейские установили личность преступника. Им оказался 37-летний местный житель. Его задержали на территории Ленинского района. В отделе полиции мужчина признал вину и сказал, что сдал похищенное в ломбард.

Вещи вернули бабушке. А в отношении местного жителя возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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