2019-11-30T14:01:57+03:00
Общество

В мэрии Воронежа рассказали, как будут справляться с последствиями непогоды

Все службы работают в городе в усиленном режиме
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: предоставлено пресс-службой мэрии.Фото: предоставлено пресс-службой мэрии.
Изменить размер текста:

В выходные с 30 ноября по 1 декабря синоптики спрогнозировали в Воронеже дождь со снегом. Их опасения подтвердились. Еще в ночь на субботу начались обильные осадки. Продолжилась непогода и днем. Поэтому в мэрии рассказали, как будут справляться с последствиями.

Из-за того, что почва уже промерзла и не впитывает воду, практически весь ее объём примут на себя сети ливневой канализации, с учетом отсутствия естественного водоотведения и интенсивности осадков возможны локальные подтопления на выходных.

Поэтому еще 29 ноября комбинатам благоустройства было дано указание провести подготовительные работы. Необходимо было очистит все ливнеприемники от листвы и мусора, а также смести и вывести остатки песко-соляной смеси, которой обрабатывали тротуары,

- Во время дождя и после него будет осуществляться постоянный мониторинг текущей ситуации, будут отслеживаться традиционные места возможного возникновения подтоплений, при необходимости для более быстрого отвода воды будет направляться специализированная водооткачивающая техника, - прокомментировали в горадминистрации.

Все службы города работают в усиленном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже поймали серийного похитителя вещей из авто
В Воронеже проезд мимо СОК «Энергия» закроют на месяц
В Воронежской области ВАЗ влетел в дерево: водитель погиб
В Воронежской области иномарка насмерть сбила пенсионерку
В Воронежской области подростки слили 200 литров топлива из трактора и продали
Московские следователи проводят проверку после столкновения тягача и самолета в Воронеже
Воронежский онкодиспансер получил оборудование для визуализации лапароскопических операций
Воронежским должникам по воде в честь Нового года простят пеню
Житель Воронежской области бросил в полицейского банкой с пивом и получил два года колонии
В Воронеже квартиру на 8 этаже использовали как хостел
В Воронеже из-за нелетной погоды перенесли концерт группы «Алиса»
В Воронеже наградили победителей городского смотра-конкурса «Лучший тренер года»
В Воронеже починили трубу, из-за которой лишились воды три дома
Авторитетный международный журнал дал высокую оценку деятельности Альфа-Банка
В Воронежской области трехлетний ребенок ушел из детского сада
"Бордовый" город: в Воронеже 9-балльные пробки
В Воронежской области на финансирование профосмотров и диспансеризации в 2020 году направят более 1,8 млрд рублей
С декабря изменятся шесть воронежских городских маршрутов
В Воронеже будут судить «шутника», выгнавшего 15 мужиков из кафе игрушечным автоматом
Воронежцы попросили мэра отремонтировать двор, канализацию, снести бесхозное здание и спилить сухостои
В Воронежской области мошенники выдают себя за сотрудников Роспотребнадзора
Юлия Резникова: «Что нужно любому предпринимателю? Сосредоточиться на развитии своего дела»
В Воронежской области водитель «Камаза», задавивший человека, проведет два года в колонии
В Воронеже поймали бомжа, ограбившего шесть пенсионеров
Воронежцев приглашают принять участие в бесплатном онкоскрининге
В Воронеже из-за шума и антисанитарии закрыли кафе на улице Солнечной
В Воронеже из-за аварии три дома остались без воды