В мэрии Воронежа рассказали, как будут справляться с последствиями непогоды

СЕГОДНЯ 14:01 2019-11-30T14:01:57+03:00

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В выходные с 30 ноября по 1 декабря синоптики спрогнозировали в Воронеже дождь со снегом. Их опасения подтвердились. Еще в ночь на субботу начались обильные осадки. Продолжилась непогода и днем. Поэтому в мэрии рассказали, как будут справляться с последствиями.

Из-за того, что почва уже промерзла и не впитывает воду, практически весь ее объём примут на себя сети ливневой канализации, с учетом отсутствия естественного водоотведения и интенсивности осадков возможны локальные подтопления на выходных.

Поэтому еще 29 ноября комбинатам благоустройства было дано указание провести подготовительные работы. Необходимо было очистит все ливнеприемники от листвы и мусора, а также смести и вывести остатки песко-соляной смеси, которой обрабатывали тротуары,

- Во время дождя и после него будет осуществляться постоянный мониторинг текущей ситуации, будут отслеживаться традиционные места возможного возникновения подтоплений, при необходимости для более быстрого отвода воды будет направляться специализированная водооткачивающая техника, - прокомментировали в горадминистрации.

Все службы города работают в усиленном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU