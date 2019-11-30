В Воронеже поймали серийного похитителя вещей из авто

СЕГОДНЯ 13:17 2019-11-30T13:53:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже задержали подозреваемого в серии краж имущества из автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 30 ноября.

Так, в с сентября по ноябрь в полицию поступило несколько сообщений о кражах из машин жителей Железнодорожного и Левобережного районов. Правоохранители выяснили, что преступления вор совершал ночью. А в авто пробирался, разбивая окна.

Полицейские проверили уже судимых лиц и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных на пути следования вора. В итоге личность похитителя установили. Им оказался ранее судимый за совершение имущественных преступлений 37-летний воронежец.

Вещи, украденные из авто нашли. Сейчас установлена причастность подозреваемого к одиннадцати преступлениям. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU