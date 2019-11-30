В Воронеже проезд мимо СОК «Энергия» закроют на месяц
Ограничения введут из-за установки башенного крана
Возобновят движение по этой дороге лишь ночью 30 декабря.Фото: Архив "КП"
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В Воронеже на месяц перекроют проезд мимо СОК «Энергия». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в пятницу, 29 ноября.
Ограничения введут из-за демонтажа и установки башенного крана. Автомобилисты не смогут проехать по дороге от улицы Ворошилова до улицы Депутатской с 8.00 1 декабря.
Движение возобновят 30 декабря в 22.00.
ИСТОЧНИК KP.RU