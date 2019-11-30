В Воронеже проезд мимо СОК «Энергия» закроют на месяц

СЕГОДНЯ 12:01 2019-11-30T12:01:54+03:00

Возобновят движение по этой дороге лишь ночью 30 декабря. Фото: Архив "КП"

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В Воронеже на месяц перекроют проезд мимо СОК «Энергия». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в пятницу, 29 ноября.

Ограничения введут из-за демонтажа и установки башенного крана. Автомобилисты не смогут проехать по дороге от улицы Ворошилова до улицы Депутатской с 8.00 1 декабря.

Движение возобновят 30 декабря в 22.00.

ИСТОЧНИК KP.RU