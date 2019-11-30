2019-11-30T11:40:54+03:00
Происшествия

В Воронежской области ВАЗ влетел в дерево: водитель погиб

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели мужчины
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.
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В Богучарском районе на четвертом километре автодороги «М-4 «Дон»-Вишневый-Дубовиково» произошла страшная авария, в которой погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 30 ноября.

ДТП случилось накануне, 29 ноября, в период с 18.30 до 19.00. По предварительным данным, 33-летний житель Верхнемамонского района на автомобиле ВАЗ-2110 ехал со стороны федеральной трассы в направлении поселка Вишневый. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, вылетел на левую обочину и врезался в дерево.

В результате аварии водитель скончался на месте до приезда скорой помощи.

В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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