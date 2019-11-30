2019-11-30T08:35:23+03:00
Происшествия

Московские следователи проводят проверку после столкновения тягача и самолета в Воронеже

В результате был поврежден двигатель воздушного судна
Юлия ДИДЕНКО
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Московское межрегиональное следственное управление на транспорте организовало доследственную проверку после столкновения тягача и самолета Airbus авиакомпании S7 в Воронеже. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 28 ноября.

Напомним, инцидент произошел 28 ноября в международном аэропорту Воронежа. Борт должен был вылететь в Москву в 10.20. Но спецтехнику занесло на взлетной полосе и она столкнулась с обтекателем воздухозаборника двигателя, расположенным под крылом самолета.

- В результате повредилась гондола левого двигателя воздушного судна. Пострадавших из числа пассажиров и членов экипажа, а также разрушений на земле нет, - прокомментировали в ведомстве. - В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Вероятно, виной ЧП стало обледенения взлетно-посадочной полосы. Пассажиров переоформили на другой рейс: им удалось вылететь в столицу в 16.15. Отметим, что несколько других рейсов 28 ноября также задержали в воронежском аэропорту из-за погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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