Житель Воронежской области бросил в полицейского банкой с пивом и получил два года колонии
Калачеевский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 33-летнего местного жителя. Он на 2 года и 3 месяца отправится в исправительную колонию общего режима за применение насилия в отношении представителя власти..
Как установил суд, в августе 2019 года, в дневное время, подсудимый возле магазина распивал спиртные напитки. В ответ на требование полицейского прекратить нарушение общественного порядка мужчина пустился в бегство. Полицейский начал преследовать беглеца, требуя остановиться. Тогда злоумышленник остановился и бросил в голову представителю закона алюминиевую банку с пивом, поранив его.
Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.
ИСТОЧНИК KP.RU