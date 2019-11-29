2019-11-29T19:43:21+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области бросил в полицейского банкой с пивом и получил два года колонии

Дебошир распивал спиртные напитки в общественном месте
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Станислава Шевченкофото Станислава ШевченкоФото: из архива «КП»
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Калачеевский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 33-летнего местного жителя. Он на 2 года и 3 месяца отправится в исправительную колонию общего режима за применение насилия в отношении представителя власти..

Как установил суд, в августе 2019 года, в дневное время, подсудимый возле магазина распивал спиртные напитки. В ответ на требование полицейского прекратить нарушение общественного порядка мужчина пустился в бегство. Полицейский начал преследовать беглеца, требуя остановиться. Тогда злоумышленник остановился и бросил в голову представителю закона алюминиевую банку с пивом, поранив его.

Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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