Житель Воронежской области бросил в полицейского банкой с пивом и получил два года колонии

СЕГОДНЯ 19:43 2019-11-29T19:43:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Калачеевский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 33-летнего местного жителя. Он на 2 года и 3 месяца отправится в исправительную колонию общего режима за применение насилия в отношении представителя власти..

Как установил суд, в августе 2019 года, в дневное время, подсудимый возле магазина распивал спиртные напитки. В ответ на требование полицейского прекратить нарушение общественного порядка мужчина пустился в бегство. Полицейский начал преследовать беглеца, требуя остановиться. Тогда злоумышленник остановился и бросил в голову представителю закона алюминиевую банку с пивом, поранив его.

Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU