2019-11-29T19:01:00+03:00
Общество

В Воронеже квартиру на 8 этаже использовали как хостел

Прокуратура потребовала закрыть незаконную гостиницу
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта прокуратуры Воронежской областифото с сайта прокуратуры Воронежской области
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Прокуратуре Центрального района Воронежа стало известно, что собственник одной из квартир на восьмом этаже высотки, расположенной на улице Ленина, использует жилье в качестве хостела с общими кухней, душем, бытовой техникой и санузлом. При этом перевод квартиры в нежилое помещение не производился.

Клиентов предприниматель искал с помощью объявлений в интернете и на собственном сайте.

- В соответствии с изменениями в Жилищный кодекс РФ жилое помещение в многоквартирном доме с 01 октября 2019 года не может использоваться для предоставления гостиничных услуг, - отметили в прокуратуре Воронежской области.

В связи с этим прокуратура потребовала закрыть гостиницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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