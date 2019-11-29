В Воронеже квартиру на 8 этаже использовали как хостел

СЕГОДНЯ 19:01 2019-11-29T19:01:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратуре Центрального района Воронежа стало известно, что собственник одной из квартир на восьмом этаже высотки, расположенной на улице Ленина, использует жилье в качестве хостела с общими кухней, душем, бытовой техникой и санузлом. При этом перевод квартиры в нежилое помещение не производился.

Клиентов предприниматель искал с помощью объявлений в интернете и на собственном сайте.

- В соответствии с изменениями в Жилищный кодекс РФ жилое помещение в многоквартирном доме с 01 октября 2019 года не может использоваться для предоставления гостиничных услуг, - отметили в прокуратуре Воронежской области.

В связи с этим прокуратура потребовала закрыть гостиницу.

ИСТОЧНИК KP.RU