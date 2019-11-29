2019-11-29T18:07:17+03:00
Экономика

Авторитетный международный журнал дал высокую оценку деятельности Альфа-Банка

Эксперты авторитетного журнала The Banker назвали Альфа-Банк «Банком года в России». Эту премию банк получил технологическое лидерство, успешный рост и реализацию стратегических инициатив
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Аналитиков The Banker впечатлила цифровая трансформация Альфа-Банка, сообщают «Новости Волгограда». Они оценили обновленное приложение «Альфа-Мобайл» и инновационные банковские продукты. Так, в Альфа-Банке можно мгновенно оформить карту, есть «семейный счет», к которому можно подключить сразу четырех родственников, «умные» сервисы для ипотечных заемщиков и виртуальные карты для бизнеса. Журнал впечатлил и сервис, с помощью которого корпоративные клиенты могут подтвердить платежи отпечатком пальцев.

Эксперты отметили, что рост финансовых показателей банка. Так, по данным отчетности за прошлый год достаточность капитала первого уровня выросла на 13,1% до 7031 млн долларов США, активы увеличились на 5,5% до 47199 млн долларов, рентабельность капитала и операционная эффективность составили 19,5% и 39,4%

Управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский считает, что награда только подтверждает лидирующие позиции банка.

«На сегодняшний день мы самый phygital банк в России, который сочетает в себе цифровой и физический клиентский опыт. Наша клиентская база стремительно растет, только за последний год клиентов Альфа-Банка стало на один миллион больше», – отметил он.

Топ-менеджер добавил, что мобильное приложение Альфа-Банка высоко оценивается в мире среди банков в AppStore, карту благодаря ему можно оформить за несколько секунд.

Интернет-банкинг и мобильный банк Альфа-Банк запустил одним из первых в России Сегодня он строит физическую сеть нового поколения. Все эти достижения не могли не заметить международные эксперты.

Британский финансовый ежемесячник The Banker издается с 1926 года группой Financial Times. Награды The Banker Awards лучшим финансовым институтам журнал присуждает каждый год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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