В Воронежской области трехлетний ребенок ушел из детского сада
В Воронежской области прокуратура проводит проверку по факту ухода трехлетнего ребенка из детского сада №17 города Россошь.
Это невероятно, но 28 ноября около половины пятого малыш каким-то образом незаметно для воспитателей ушел из группы. К счастью, прохожие обратили внимание на малыша, гуляющего по улице без верхней одежды в довольно холодную погоду. Они и доставили беглеца в отдел полиции.
- При этом данный факт остался незамеченным сотрудниками детского сада, - рассказали в прокуратуре Воронежской области. - В настоящий момент ребенок находится в безопасности, его жизни ничего не угрожает.
В ходе проверки прокуратура выяснит, по чьей вине ребенок беспрепятственно и незаметно ушел из садика.
ИСТОЧНИК KP.RU