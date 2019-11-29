В Воронежской области трехлетний ребенок ушел из детского сада

СЕГОДНЯ 18:04 2019-11-29T18:04:13+03:00

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В Воронежской области прокуратура проводит проверку по факту ухода трехлетнего ребенка из детского сада №17 города Россошь.

Это невероятно, но 28 ноября около половины пятого малыш каким-то образом незаметно для воспитателей ушел из группы. К счастью, прохожие обратили внимание на малыша, гуляющего по улице без верхней одежды в довольно холодную погоду. Они и доставили беглеца в отдел полиции.

- При этом данный факт остался незамеченным сотрудниками детского сада, - рассказали в прокуратуре Воронежской области. - В настоящий момент ребенок находится в безопасности, его жизни ничего не угрожает.

В ходе проверки прокуратура выяснит, по чьей вине ребенок беспрепятственно и незаметно ушел из садика.

ИСТОЧНИК KP.RU