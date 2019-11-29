2019-11-29T17:40:30+03:00
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"Бордовый" город: в Воронеже 9-балльные пробки

Хуже всего дела на Московском проспекте, проспекте Революции и Плехановской
Виктор ПАВЛОВ
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Источник: "Яндекс.Карты".Источник: "Яндекс.Карты".
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Вечер пятницы, 29 ноября, не порадовал воронежцев свободными дорогами. Большинство улиц центра города на "Яндекс.Картах" окрашены в красный или бордовый - цвета, означающие максимальную загруженность. Уровень заторов составляет 9 баллов из 10.

Хуже всего ситуация на Плехановской. В сторону Северного улица стоит аж от площади Ленина до проспекта Труда. Московский проспект замер от Беговой до перехода в Плехановскую, далее - до перекрестка с Кольцовской. Донбасская стоит в обе стороны от перекрытого виадука до "Заставы". Проспект Революции практически не движется от "Спартака" до здания ЮВЖД. Серьезные заторы - на Машиностроителей, Космонавтов, Софьи Перовской.

Всем, кто сейчас добирается домой - удачи и терпения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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