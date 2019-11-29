В Воронежской области на финансирование профосмотров и диспансеризации в 2020 году направят более 1,8 млрд рублей
Это почти на 880 млн рублей больше, чем в текущем году
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В Воронежской областной Думе рассмотрели проект бюджета ТФОМС-2020, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.
Накануне первого чтения проекта закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», которое пройдет 3 декабря, поправок к документу не поступило, отметил спикер регионального парламента.
ИСТОЧНИК KP.RU