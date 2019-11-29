2019-11-29T17:34:50+03:00
Общество

В Воронежской области на финансирование профосмотров и диспансеризации в 2020 году направят более 1,8 млрд рублей

Это почти на 880 млн рублей больше, чем в текущем году
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Воронежской областной Думе рассмотрели проект бюджета ТФОМС-2020, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Накануне первого чтения проекта закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», которое пройдет 3 декабря, поправок к документу не поступило, отметил спикер регионального парламента.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже наградили победителей городского смотра-конкурса «Лучший тренер года»
В Воронеже починили трубу, из-за которой лишились воды три дома
Авторитетный международный журнал дал высокую оценку деятельности Альфа-Банка
В Воронежской области трехлетний ребенок ушел из детского сада
"Бордовый" город: в Воронеже 9-балльные пробки
С декабря изменятся шесть воронежских городских маршрутов
В Воронеже будут судить «шутника», выгнавшего 15 мужиков из кафе игрушечным автоматом
Воронежцы попросили мэра отремонтировать двор, канализацию, снести бесхозное здание и спилить сухостои
В Воронежской области мошенники выдают себя за сотрудников Роспотребнадзора
Юлия Резникова: «Что нужно любому предпринимателю? Сосредоточиться на развитии своего дела»
В Воронежской области водитель «Камаза», задавивший человека, проведет два года в колонии
В Воронеже поймали бомжа, ограбившего шесть пенсионеров
Воронежцев приглашают принять участие в бесплатном онкоскрининге
В Воронеже из-за шума и антисанитарии закрыли кафе на улице Солнечной
В Воронеже из-за аварии три дома остались без воды