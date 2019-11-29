С декабря изменятся шесть воронежских городских маршрутов

СЕГОДНЯ 17:31 2019-11-29T17:31:53+03:00

Внимательно изучите новый маршрут, чтобы не уехать в другую строну. Фото: из архива «КП»

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Мэрия Воронежа сообщила о грядущем изменении в схемах движения шести городских маршруток №№ 10а, 26а, 39, 49м, 61, 120.

Маршрут № 39 по многочисленным просьбам жителей пригорода продлят на одну остановку. Теперь его конечная будет не на остановке «Никольское», а в Александровке Новоусманского района.

Маршрут № 61 изменится временно, на период реконструкции виадука на улице 9. С декабря маршрутка с улицы 9 Января будет следовать по проспекту Труда, улицам Урицкого, Ленина и далее по маршруту. В обратном направлении – с улицы Ленина по улице Урицкого, проспекту Труда, улице 9 Января, далее по маршруту.

Маршруты №10а, 26а, 120 при движении с левого берега от путепровода на улице Ленина (Работница) до улицы Кольцовской направят по проспекту Революции, а не по улице Фридриха Энгельса.

Маршрут №49м также временно, на три месяца, незначительно изменит схему движения с целью изучения пассажиропотока. Участок от улицы Маршала Жукова до улицы Владимира Невского маршрут будет следовать по бульвару Победы, а не по улице Генерала Лизюкова. На остальных участках путь следования маршрута не изменится.

Изменения вводятся с воскресенья, 1 декабря. Будьте внимательны.

ИСТОЧНИК KP.RU