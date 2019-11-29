Воронежский онкодиспансер получил оборудование для визуализации лапароскопических операций

СЕГОДНЯ 20:05 2019-11-29T20:05:23+03:00

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Две лапароскопические стойки доя визуализации операций получил воронежский онкологический диспансер по нацпроекту «Здравоохранение». Новое оборудование позволит в 3D режиме видеть весь процесс проведения операции. Одну установку передадут в гинекологию, другую – в хирургическое отделение.

Современное оборудование наиболее востребовано при плановых и экстренных вмешательствах на органах брюшной полости, малого таза, мочевыделительной системы и органов грудной клетки.

– Высокий стандарт изображения позволил нашим хирургам сделать девять тазовых и забрюшинных лимфодиссекций по гинекологическому профилю и шесть гастрэктомий с лимфодиссекцией, которые ранее в ВОКОД не выполнялись, – рассказал заместитель главного врача по хирургии областного онкодиспансера Андрей Михайлов. – Операции проводились через разрезы длиной всего 0,5-1,5 см, что минимизирует риски кровопотери и уменьшает вероятность развития инфекционных осложнений.

Всего с помощью данных хирургических видеосистем и эндоскопического инструментария в онкодиспансере планируется проводить около 200 операций в год.

ИСТОЧНИК KP.RU