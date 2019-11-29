В Воронеже поймали бомжа, ограбившего шесть пенсионеров
Воронежские полицейские задержали по подозрению в серии грабежей 27-летнего мужчину, зарегистрированного в Новоусманском районе. По версии следствия, он с октября по ноябрь 2019 года напал на шесть пенсионеров. Специально выбирал тех, кто выглядят физически послабее. Преступник подкрадывался к своим жертвам сзади, срывал украшения или выдергивал сумки.
Грабителя вычислили по записям уличных видеокамер. В отделе полиции он признал свою вину и рассказал, что в последнее время бомжевал – жил на чердаках многоэтажек, а деньги, полученные за похищенные вещи, тратил на алкоголь и наркотики.
- Возбуждены уголовные дела по статье 161 УК РФ «Грабеж». Задержанного мужчину отправили в следственный изолятор, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU