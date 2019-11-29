Воронежцев приглашают принять участие в бесплатном онкоскрининге

СЕГОДНЯ 15:12 2019-11-29T15:12:19+03:00

В частности, можно будет проверить состояние легких

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30 ноября с 9.00 до 14.00 состоится масштабная скрининговая акция «Будьте здоровы! Мы против рака!» Все желающие смогут бесплатно проконсультироваться со специалистами и при наличии показаний получить направление на дальнейшее обследование.

В частности, можно будет проверить состояние легких в передвижном флюорографическом кабинете: заключение сразу выдается на руки. Также ответы на большинство вопросов воронежцы смогут получить на тематических лекциях: «Ранняя диагностика рака молочной железы», «Что надо знать о раке слизистой полости рта?», «Курение – фактор риска возникновения заболеваний».

На площадке будут работать врачи: эндокринолог, онкодерматолог, маммолог, гинеколог, невролог, кардиолог, рентгенолог, врач функциональной диагностики.

Место проведения: гостинично-деловой комплекс «Бенефит Плаза» (ул. Владимира Невского, д. 29).

ИСТОЧНИК KP.RU