В Воронеже из-за шума и антисанитарии закрыли кафе на улице Солнечной
Сотрудники управления Роспотребнадзора по Воронежской области провели внеплановую проверку в предприятии общественного питания, расположенном на улице Солнечной, 66в. Жители расположенного по соседству дома (Хользунова, 99б) пожаловались на сильный ночной шум, исходящий от заведения.
Замеры уровня звука (вентиляции, кондиционеров и музыки) показали превышение предельно допустимых уровней. Наряду с этим в заведении обнаружились другие грубые нарушения санитарного законодательства. Контейнеры для сбора мусора и пищевых отходов на прилегающей территории не имели маркировки и были установлены вплотную к зданию, санузел и моечные ванны не имели вытяжки, а приточная вентиляция не работала.
В связи с этим на общепит составили протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности.
Суд поддержал Роспотребнадзор и вынес постановление о приостановлении деятельности кафе на 25 суток. В течение этого времени все недостатки должны быть устранены.
ИСТОЧНИК KP.RU