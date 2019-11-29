В Воронеже из-за шума и антисанитарии закрыли кафе на улице Солнечной

СЕГОДНЯ 15:08 2019-11-29T15:08:59+03:00

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Сотрудники управления Роспотребнадзора по Воронежской области провели внеплановую проверку в предприятии общественного питания, расположенном на улице Солнечной, 66в. Жители расположенного по соседству дома (Хользунова, 99б) пожаловались на сильный ночной шум, исходящий от заведения.

Замеры уровня звука (вентиляции, кондиционеров и музыки) показали превышение предельно допустимых уровней. Наряду с этим в заведении обнаружились другие грубые нарушения санитарного законодательства. Контейнеры для сбора мусора и пищевых отходов на прилегающей территории не имели маркировки и были установлены вплотную к зданию, санузел и моечные ванны не имели вытяжки, а приточная вентиляция не работала.

В связи с этим на общепит составили протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности.

Суд поддержал Роспотребнадзор и вынес постановление о приостановлении деятельности кафе на 25 суток. В течение этого времени все недостатки должны быть устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU